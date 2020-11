Nokia anuncia Felipe Garcia como Head de Marketing no Brasil

A Nokia anunciou hoje, 10, o novo Head de Marketing no Brasil, Felipe Garcia. Com experiência no setor de telecomunicações no Brasil e na América Latina, liderou áreas de vendas e desenvolvimento de negócios em diversas empresas de serviços digitais e software. Ele substitui Renato Bueno, que havia passado a ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios do Brasil.

O novo Head de Marketing chega para reforçar o movimento de investimento em tecnologias para a exploração da rede 5G. Em outubro deste ano, a empresa afirmou ter alcançado um total de 100 contratos para implantação do 5G no mundo. Assim, Garcia atuará em um momento em que a Nokia busca desenvolver um portfólio de soluções e serviços para o mercado nacional, voltados para a ampliação de conexão e segurança.

PUBLICIDADE

Felipe Garcia é engenheiro eletrônico formado pela PUC/RS, possui MBA em Gestão de Telco pela FGV/SP, além de especialização em Antropologia do Consumo pela COPPEAD/RJ. Graduou-se em Negociação e Liderança pela Harvard Law School. Com 20 anos de experiência, passou por empresas como Comfone, Syniverse e Bemobi. (Com assessoria de imprensa)