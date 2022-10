Nokia anuncia Andrea Lebrão como Head de Marketing Enterprise América Latina

A Nokia anunciou, nesta segunda-feira, 17, a criação de um novo cargo na companhia: Head de Marketing Enterprise América Latina, que terá Andrea Lebrão no posto.

PUBLICIDADE

De acordo com a empresa, Andrea atuava como Head de Eventos da Nokia América Latina e agora assume a liderança de Marketing para o setor de Enterprise, que oferta soluções de conectividade para acelerar a digitalização das empresas, na transição das redes 4G para 5G.

Andrea é administradora de empresas formada pela PUC/SP com MBA em Marketing pela ESPM. Possui expertise em planejamento e execução de estratégias de marketing, gerenciamento de projetos, negociação, desenvolvimento de parceiros, marketing digital, eventos virtuais e físicos, branding, estratégias de negócios em serviços digitais e na experiência e jornada do cliente. Com mais de 25 anos de atuação na área de Comunicação e Marketing, está há 15 anos na Nokia, e trabalhou também na Siemens e na Kodak.

Nokia e 5G

A Nokia tem investido em soluções para a implementação do 5G. Em setembro, a empresa anunciou que vai implantar para fabricante de eletrônicos Flex Brasil (Flextronics) uma rede privada standalone. Assim, a companhia quer aumentar a quantidade de aplicações sem fio utilizadas no chão de fábrica e que possibilitem reconfigurar linhas de produção.

O negócio é tanto uma contrato de fornecimento, como de desenvolvimento conjunto. Novas soluções surgidas da rede poderão ser comercializadas pela Nokia. A colaboração, dizem, deve resultar em produtos 5G para Indústria 4.0, para a cadeia de suprimento e verticais da indústria manufatureira.

Outro produto implantado é o Nokia Network Digital Twin, um gêmeo digital da rede privada 5G e dos dispositivos a ela conectados. Com isso, a Flex vai monitorar as operações da rede em tempo real e antever as necessidades de manutenção e o período potencial de inatividade, reduzindo as interrupções na produção e, mais adiante, tornando suas fábricas mais eficientes e produtivas.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE