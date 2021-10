Nokia amplia seu portfólio de dispositivos para redes privadas

A Nokia está ampliando seu portfólio industrial de dispositivos com capacidade mais robusta para que empresas conectem equipes e equipamentos usando redes sem fio privadas. Os dispositivos estão habilitados para rede 5G standalone. Eles incluem um smartphone, roteadores de campo e hotspot de onda 5G milimétrica (mmWave).

A linha de dispositivos robustos foi projetada para garantira a continuidade de conexão em ambientes remotos durante missões críticas, como em fábricas, plataformas offshore ou poço de mineração.

PUBLICIDADE

Os novos dispositivos passaram por testes para uso industrial e pré-integrados às soluções sem fio privadas da Nokia. A solução Nokia Device Management opera na plataforma MX Industrial Edge. Ela simplifica a introdução de novos dispositivos e processos de operação na rede de um cliente.

Além disso, os aparelhos conseguem suportar combinações de banda comuns em redes 4G e 5G privadas, incluindo bandas B31/72/87, bem como a banda 53. A solução oferece capacidade de interconexão de banda livre, em combinação com o novo roteador Nokia MulteFire. Com um design resistente à vibração, os roteadores tem resistência de classificação IP 67 e estão dentro dos protocolos PROFINET, EtherCAT e Modbus.

O smartphone Nokia XR20 foi construído para sobreviver a temperaturas extremas de 55°C a -22°C. O celular aguenta quedas de 1,8m e 1 hora debaixo d’água. Os dispositivos portáteis Nokia Industriais vêm pré-carregados com os aplicativos:

Nokia Team Communications , que opera na plataforma MX Industrial, permitindo que as equipes permaneçam em comunicação por meio de voz, vídeo e mensagens push-to-talk.

, que opera na plataforma MX Industrial, permitindo que as equipes permaneçam em comunicação por meio de voz, vídeo e mensagens push-to-talk. Nokia Scene Reader, que permite a digitalização e identificação de ativos, como contêineres em portas, realizando a interpretação de chaves de ativos.

Com a plataforma MX Industrial Edge, empresas poderão monitorar e analisar dados de centenas de dispositivos e sensores em tempo real. Baixando os aplicativos industriais de terceiros do catálogo Nokia DAC, os clientes também poderão gerenciar os dispositivos em um único portal. O lançamento da linha ocorre na feira Gitex Global no Dubai World Trade Center de 17 a 21 de outubro. (Com assessoria de imprensa)