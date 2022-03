No Norte, TIM vai usar satélites da Intelsat para levar sinal 4G

A TIM Brasil avisou hoje, 2, que continua a expandir o Sky Coverage para novos pontos da região Norte do país, onde vai utilizar conectar torres 4G com satélites da Intelsat.

O projeto Sky Coverage hoje conta com mais de 1.000 sites espalhados pelo Brasil, criados em parceria com outras empresas satelitais além da Intelsat. O modelo leva conectividade 4G por meio de sites off-grid para áreas remotas, onde há déficit de infraestrutura de rede elétrica. Sites off grid são aqueles não estão interconectados a outros da rede terrestre principal da operadora, e funcionam de forma independente, com gerador próprio de energia e acesso a rede de dados satelital.

“Temos hoje o maior backhaul satelital da América Latina para nos apoiar na expansão do 4G de Norte a Sul do país. Queremos apoiar o Brasil na inclusão digital com o projeto Sky Coverage e para isso contamos com parceiros importantes, como a Intelsat, com quem trabalhamos especialmente na região norte”, ressalta Marco Di Costanzo, Diretor de Engenharia de Redes da TIM Brasil.

“A confiabilidade da rede e a alta da cobertura da Intelsat permitirão que a TIM forneça serviços com ainda mais qualidade aos clientes nessas regiões de difícil acesso e conectividade, para assim atender às metas de negócios da empresa e em conformidade com suas iniciativas ambientais, sociais e de governança”, afirma Ricardo La Guardia, vice-presidente regional da Intelsat, LATAM.

A capacidade satelital da Intelsat já é usada hoje para backhaul celular em países ao redor do mundo, incluindo soluções CellBackhaul totalmente gerenciadas na Europa, RDC, Estados Unidos e Japão.

O acordo de expansão das redes 4G por meio de satélites com a Intelsat também contribui para a TIM cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com a Agência Nacional de telecomunicações em 2020. Pelo TAC, a companhia se comprometeu a levar 4G a todas as cidades do país até o final de 2023.

