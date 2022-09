No 4K, Claro tv+ passa a ter reconhecimento de fala da Amazon

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Claro atualizou nesta quarta-feira, 14, os decodificadores 4K utilizados pelos assinantes do serviço Claro tv+, incorporando recursos de reconhecimento da Alexa, inteligência artificial da Amazon. Para funcionar, porém, o cliente precisa ter um controle remoto com microfone. Quem não tiver, deve comprar na loja da operadora.

Para utilizar a Alexa, o cliente deve pressionar o botão com o símbolo de microfone no controle remoto do decodificador. A interação por voz é iniciada. Basta então falar o que deseja (veja exemplos abaixo).

Os clientes podem usar outros recursos da Alexa, como controlar dispositivos de casa inteligentes conectados, criar lembretes e alarmes, adicionar itens à lista de compras ou saber a previsão do tempo.

Exemplos

A Claro diz que é possível mudar de canal apenas dizendo “Alexa, vá para o canal SporTV”, por exemplo.

Também é possível utilizar comandos por voz para buscar conteúdos da programação ao vivo, on demand e fazer buscas por gênero, dizendo “Alexa, buscar filmes de ação”.

Falar “Alexa, pesquisar Peppa Pig” é uma alternativa para buscar conteúdo.

Basta dizer “Alexa, abrir Netflix” para acessar o aplicativo de filmes por streaming. O comando também pode ser replicado ao pedir por Prime Video, Globoplay, HBO Max, entre outros.

O Claro tv+ é a versão em streaming da TV paga da companhia, completamente independente da infraestrutura da empresa. Tanto que pode ser assinado inclusive por clientes de outras operadoras. O sistema foi lançado em maio, em três sabores: assinatura para usar apenas o aplicativo em qualquer dispositivo; assinatura com TV Box; e assinatura com decodificador 4K.

Dentro do aplicativo o consumidor pode contatar outros streamings, como Netflix, Prime Video, Globoplay, Paramount+, HBOMax, Disney+, Star+, Premiere, que passam a ser cobrados através da fatura da Claro. Segundo a empresa, isso é importante pois estes app costumam aceitar apenas cartão de crédito, e parte dos assinantes não utiliza este meio de pagamento.

