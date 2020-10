NLT anuncia novo diretor de Tecnologia & Operações

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A NLT Telecom, MVNO autorizada Anatel que utiliza a rede LoRa da American Tower e a rede GSM da Vivo para ofertar serviços de internet das coisas em todo o país, anunciou William Araújo como diretor de Tecnologia & Operações, dedicado a desenvolver projetos de transformação digital, implantar estratégias de ampliação, aumento de escala e melhoria contínua dos serviços.

Graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios (FGV) e Business Management (Universidade da Califórnia), William acumula 20 anos de experiência em operações, projetos e TI em importantes empresas de telecomunicações, como a ACOM Comunicações (operadora de MMDS vendida para a Sky, On Telecom (operadora 4G de banda larga fixa, com investimentos de fundos internacionais como Banco Mundial e George Soros).

Recentemente, esteve à frente da área de Portfólio e Projetos Estratégicos da Hughes Telecomunicações do Brasil, conduziu iniciativas complexas e bem sucedidas de ampliação de áreas de cobertura satelital e implantação de serviços SD-WAN. (Com assessoria de imprensa)