NLT tem novo CFO e assina acordo de MVNO com a Kore

A NLT Telecom anunciou seu novo CFO, Alberto Parra (foto acima), que chega em um momento em que a empresa amplia sua atuação como Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) (veja mais abaixo).

Com trajetória como executivo financeiro e empresário, Parra é fundador e CEO da BRIX – brixzt.com (transformação digital, e-commerce D2C, blockchain e financial advisor), fundou a Superlist.com (e-commerce Startup B2C) e foi CFO da On Telecom, operadora de banda larga 4G com participação do Soros Fund Management e do Banco Mundial.

Antes disso, atuou como Senior Executive Controller da Telefonica, foi Gerente de Planejamento Financeiro e Analista da BellSouth e PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A). Possui mestrado pela University of Illinois (EUA), pós-graduação em Empreendedorismo pela IESA e bacharelado em Economia pela Universidad Católica Andres Bello (Venezuela).

Novo cliente

A NLT Telecom é uma operadora exclusiva para o mercado de IoT, uma Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), que oferece ao mercado estrutura de core de rede LoRaWAN e rede baseada na infraestrutura da American Tower e da Vivo, em todo o território nacional.

Juntamente com a contratação de Parra, a empresa informou hoje que Kore Wireless, empresa de IoT e M2M, passa a atuar no Brasil como MVNO credenciada, utilizando a infraestrutura de rede NLT.

A conectividade será utilizada para mapear e melhor dimensionar os serviços de IoT prestados pela Kore. O contrato prevê gestão automática de SIM cards e de custos logísticos.

“Atualmente, mais de 1/3 dos SIM cards em aplicações de IoT não é efetivamente usado, em áreas como meios de pagamento, rastreamento e segurança. Com a inteligência de rede da NLT, cada cliente pode identificar com precisão o uso efetivo das linhas contratadas e automatizar a sua gestão”, afirma Sergio Souza, VP da Kore para o Brasil. (Com assessoria de imprensa)