Nilo Pasquali será Conselheiro Substituto da Anatel

Com fim do mandato de Emmanoel Campelo, o superintendente de planejamento e regulamentação da Anatel, Nilo Pasquali, vai ocupar interinamente o assento vago no Conselho Diretor da agência

O atual superintendente de planejamento e regulamentação da Anatel, Nilo Pasquali, vai ocupar interinamente o assento no Conselho Diretor da agência vago nesta sexta-feira, 4, com o fim do mandato de Emmanoel Campelo.

A convocação de Pasquali foi apreciada em circuito deliberativo pelo Conselho Diretor, e aprovada por unanimidade pelo presidente, Carlos Baigorri, pelo vice-presidente, Moisés Moreira, e por Artur Coimbra. Vicente Aquino não votou por estar em férias.

PUBLICIDADE

O superintendente assume o posto de Conselheiro Substituto a partir de 7 de novembro, próxima segunda-feira.

Ele é o segundo indicado da lista tríplice publicada pela Presidência da República em janeiro deste ano para assumir posição temporariamente quando o mandato de algum conselheiro terminar. Além dele, a lista traz Wilson Wellish, que atualmente está na no Ministério das Comunicações, e André Gustavo Farias Gonçalves, gerente de planejamento, operação e manutenção de redes, terceiro substituto.

O Tele.Síntese apurou que, embora o governo Bolsonaro possa indicar um nome definitivo para ocupar o cargo vago na Anatel, no Senado não existe intenção de votar indicações para quaisquer agências este ano. As chances, disse ontem o senador Jean Paul Prates (PT-RN), “são mínimas de aprovar qualquer nome que não tenha sido oficializada até este momento”. O político é o vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da Casa.

A expectativa dentro da Anatel e no Legislativo é que o cargo seja preenchido apenas em 2023. Enquanto isso, Pasquali, servidor experiente da agência, completará o Conselho Diretor. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UNB) e pós-graduado em Regulação em Telecomunicações também pela UNB.

Entrou na Anatel em 2005. Foi Gerente de Regulamentação de Serviços Móveis no período de 2010 a 2013 e Gerente de Regulamentação na Superintendência de Regulamentação e Planejamento da Anatel de 2013 a 2017. Desde dezembro de 2017 ocupa o cargo de Superintendente de Planejamento e Regulamentação, no qual coordena o desenvolvimento de normas e regulamentos para todos os serviços de telecomunicações, elabora de editais de licitação para outorga de serviços de telecomunicações e de direito de uso de radiofrequências e a proposição de medidas para a ampliação do acesso aos serviços de telecomunicações.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE