NIC.br lança portal para ISPs medirem qualidade da internet

Os pequenos e médios provedores de acesso à internet no Brasil podem usar, a partir desta quinta-feira, 27, um sistema que permite monitorar a qualidade das conexões em suas redes.

O PAS (Portal Autonomous System), desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações (Ceptro.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), tem o objetivo de providenciar apoio técnico aos pequenos negócios do setor de telecomunicações.

O portal apresenta informações sobre a qualidade da conexão à internet dos usuários, que podem ser obtidas por meio de testes realizados pelos próprios consumidores via Simet (Sistema de Medição de Tráfego de Internet). Além disso, o site traz dados sobre a infraestrutura de rede interna do provedor, também coletados via Simet para sistemas autônomos conectados ao IX.br, e a respeito do roteamento, isto é, como os provedores se interligam.

Para utilizar o sistema, os representantes de provedores devem criar uma conta de usuário. Após a verificação, terão acesso a gráficos com dados agregados, por meio dos quais será possível observar a evolução das medições ao longo do tempo, e a uma tabela com todas as aferições individuais. A lista contém métricas de velocidade de download e upload, latência e perda de pacotes.

O sistema, além de mostrar o desempenho das conexões, oferece, aos provedores, medições capazes de diagnosticar falhas e sugerir orientações para o aprimoramento técnico do prestador de serviço, bem como suporte ao usuário.

“Com o PAS, agregamos medições de diferentes origens, permitindo que o provedor visualize e extraia múltiplas informações em um único lugar. Queremos que ele as assimile e, de fato, se beneficie delas, promovendo melhorias efetivas em sua rede”, afirma, em nota, Milton Kashiwakura, diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

A aplicação foi apresentada durante o IX Fórum 16, evento que integra a programação da 12ª Semana de Infraestrutura da Internet, promovido pelo NIC.br e pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). (Com assessoria de imprensa)

