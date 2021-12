NFT chega a telecom: 1º SMS da história é vendido por € 107 mil

A primeira mensagem de texto foi vendida hoje, 21, por € 107 mil (equivalente a R$ 692 mil) em Paris como um NFT (Token Não Fungível). O SMS, que continha a frase “Merry Christmas” (feliz natal, em inglês), foi enviado em 3 de dezembro de 1998.

A operadora britânica Vodafone foi a responsável por levar o NTF a leilão. A companhia irá doar o valor arrecadado para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

O engenheiro da Vodafone Neil Papworth a enviou de um computador para o o celular de aproximadamente 2 Kg do gerente da operadora. “Eles estavam no meio de eventos de fim de ano então ele o enviou a mensagem “Feliz Natal”, afirmou o chefe de desenvolvimento, Maximilien Aguttes, na casa do leilão.

Tendência

NFTs são espécies de ativos digitais que se popularizaram este ano. As negociações para essas obras podem chegar aos milhões. A mais cara até agora alcançou o valor de US$ 70 milhões e se chama Everydays: the First 5000 Days. A obra é uma colagem de 5 mil imagens digitais.

As transações envolvendo NFTs começaram em 2017. Esses ativos podem estar na forma de imagens, música, texto escrito e vídeo. Sua compra ocorre em plataformas por meio de criptomoedas.

O metaverso, de Mark Zuckerberg, irá precisar de projetos de criptografia e NFT. “No metaverso, você será capaz de fazer quase tudo que você possa imaginar: reunir-se com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, bem como experiências completamente novas que realmente não se encaixam em como pensamos sobre computadores ou telefones hoje”, conta Zuckerberg.

Em julho de 2021, a Binance, maior exchange de criptoativos do mundo, lançou o Binance NFT Marketplace como um mercado aberto para artistas, criadores, entusiastas de cripto, colecionadores de NFT e fãs criativos. A ideia era oferecer liquidez e taxas mínimas para fomentar este mercado.

A Visa também aderiu às NFTs, com a aquisição da CriptoPunk de número 7610. CriptoPunk é uma coleção de 2017 com dez mil artes pixel considerada como os NFTs. (Com agência internacional e assessoria de imprensa)

