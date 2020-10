Nextel passa a se chamar Claro nxt

A Claro deixou de usar a marca Nextel. Os serviços que antes eram prestados pela Nextel agora são denominados como sendo Claro NXT. A medida, diz, é uma das etapas previstas para completa integração dos serviços entre as operadoras.

Em sua página na internet, a Claro diz que nada mudará nos planos dos clientes herdados da Nextel. Quem utilizava o aplicativo Meu Nextel para administrar a própria conta, deve atualizar o app, que passou a ser Minha Claro nxt. O site que antes pertencia à nextel (nextel.com.br) estava inacessível no momento em que este texto foi ao ar.

O serviço pré-pago Nextel Happy, que dava ao consumidor a opção de trocar créditos de voz por dados, e vice versa, também foi rebatizado. Passou a ser o Claro flex.

A Claro comprou a Nextel em dezembro de 2019, após desembolso de R$ 1,85 bilhão. A estratégia por trás da aquisição considerou a quantidade de espectro adicional que traria para a Claro. Após o negócio, a companhia brasileira, controlada pela América Móvil, passou a ter mais frequências que todas as rivais na maioria dos estados do país. Também consolidou a Claro no segundo lugar do mercado móvel em número de clientes, atrás apenas da Vivo.