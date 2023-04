A Netflix informou, nesta terça-feira, 18, que adquiriu 1,75 milhão de novos assinantes no primeiro trimestre deste ano, totalizando 232,5 milhões de clientes em todo o mundo. A alta foi de 4,9%, na comparação com o mesmo período de 2022.

Conforme o balanço financeiro, a companhia obteve lucro líquido de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 6,51 bilhões) no intervalo de janeiro a março deste ano. O resultado, no entanto, aponta queda de 18,2% ante o primeiro trimestre do ano passado, quando o lucro foi de US$ 1,59 bilhão (R$ 7,93 bilhões).

A receita, na contramão, avançou 3,7%, chegando a US$ 8,16 bilhões (R$ 40,68 bilhões) nos três primeiros meses do ano vigente, superando o faturamento de US$ 7,86 bilhões (R$ 39,19 bilhões) registrado no mesmo intervalo de 2022.

Segundo a Netflix, a receita cresceu 9% nos Estados Unidos e no Canadá, 7% na América Latina e 2% na Ásia-Pacífico. Por outro lado, houve queda de 2% na região composta por Europa, Oriente Médio e África (EMEA, na sigla em inglês).

O lucro operacional ficou em US$ 1,71 bilhão (R$ 8,53 bilhões), baixa de 13,2%, e a margem foi de 21%.

Considerações

A empresa diz que, “em resumo, começamos bem 2023” e que “estamos no caminho certo para atingir os nossos objetivos financeiros” deste ano. A plataforma de streaming ressaltou que obteve, recentemente, o status de grau de investimento pela agência de avaliação de risco Moody’s.

No balanço, a companhia pontuou que lançou a taxa adicional para compartilhamento de senha em quatro países e se disse satisfeita com os resultados. “Estamos planejando um lançamento amplo, inclusive nos Estados Unidos, no segundo trimestre”, sinalizou.

A plataforma de streaming também informou que, depois de 25 anos, decidiu encerrar o serviço de aluguel de DVDs. Os últimos discos serão enviados aos clientes no dia 29 de setembro deste ano. “Nosso objetivo sempre foi providenciar o melhor serviço para os nossos membros, mas, como o negócio de DVD continua encolhendo, vai se tornar cada vez mais difícil”, justificou a companhia.