Netflix fará cobrança extra para quem compartilha senhas

Netflix fará cobrança extra para quem compartilha a senha de contas Padrão e Premium com pessoas que não moram na mesma residência. O anuncio foi feito na quarta-feira, 16, por meio de um comunicado à imprensa. Os testes serão realizados em três países – Chile, Costa Rica e Peru -, e permitirá que assinantes adicionem até dois membros extras. Cada um terá seu próprio perfil, com senha e login únicos.

Segundo a diretora de inovação da Netflix, Chengyi Long, esta é uma forma de compartilhar a conta “de maneira fácil e segura, além de pagar um pouco mais”, reflete Long ao anunciar a cobrança extra.

No comunicado à imprensa, a empresa revela que o compartilhamento de senhas gerou confusão. “Sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta Netflix, com recursos como perfis separados e várias transmissões em nossos planos Standard e Premium. Embora tenham sido muito populares, eles também criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias – impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas TVs e filmes para nossos membros”, revela o comunicado.

No ano passado, o serviço de streaming chegou, até mesmo, a exibir um alerta, que instruía o usuário a criar sua própria conta caso o aplicativo detectasse que o login havia sido feito de uma casa diferente da do dono da assinatura.

A Netflix não deixou claro quando pretende expandir a novidade para mais países e regiões, afirmando apenas que pretende “entender a utilidade dos novos recursos nesses três países antes de fazer alguma mudança em qualquer lugar do mundo”. De qualquer forma, o compartilhamento de contas do jeito que conhecemos parece estar com os dias contados.

Com informações da Netflix

