Netflix disputa 10 principais categorias do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira, 8, os indicados em 23 categorias do Oscar de 2022. A 94ª edição do Oscar será no dia 27 de março e mais uma vez a Netflix lidera a lista. O grande destaque da edição deste ano é “Ataque dos Cães”.

O longa “Ataque dos Câes” da Netflix lidera com 12 indicações, seguido de Duna (10 indicações), Belfast (7 indicações), Amor, Sublime Amor (7 indicações), King Richard: Criando Campeãs (6 indicações), Drive My Car (4 indicações), Beco do Pesadelo (4 indicações) e Não Olhe Para Cima (4 indicações).

A produção da Netflix pode render à cineasta Jane Campion o Oscar de Melhor Diretora: sendo apenas a terceira mulher na história a conquistar a estatueta. Segundo os cinéfilos, Ataque dos Cães é o favorito ao prêmio principal de melhor filme do ano. O faroeste gira em torno de um rancheiro que atormenta a nova mulher do irmão e o filho dela. Os quatro atores – Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemon e Kodi Smit-McPhee foram indicados ao Oscar.

A diretora de fotografia, Ari Wagner também pode fazer história nesta edição. Nessa categoria, até o momento, nunca uma mulher recebeu o troféu. De todo o grupo, essa foi a única da que não teve ganhadora feminina.

Há um brasileiro na disputa: o cineasta carioca Pedro Kos é co-diretor de “Onde eu Moro” (Lead Me Home), indicado a Melhor Curta em Documentário. A produção, em parceria com a Netflix, conta a história acompanha vários moradores de rua que vivem nas ruas da Costa Oeste dos Estados Unidos, vítimas das crises econômica e imobiliária globais. Kos já havia feito parte da cerimônia anteriormente, com “Lixo Extraordinário”, documentário montado por ele e indicado ao Oscar em 2011.

Esta edição será a primeira, desde 2018, que o Oscar terá um anfitrião apresentando a premiação, mas, até agora, o nome ainda não foi divulgado pelos organizadores.

