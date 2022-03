Netflix compra desenvolvedora Next Games por € 65 milhões

A Netflix vai comprar todas as ações da Next Games, desenvolvedora finlandesa de jogos para celulares, que se tornará principal estúdio de jogos da plataforma de streaming

A Netflix avisou que comprou a desenvolvedora finlandesa de jogos para celulares Next Games, por € 65 milhões. A transação se dará via compra de ações no mercado, de forma paulatina. O conselho de administração da Next Games recomendou aos acionistas que aceitem a proposta.

A Next Games, diz a Netflix em comunicado ao mercado, tem uma equipe experiente e experiência na criação de jogos para celular derivados de franquias de TV. A empresa fez um jogo com base em Stranger Things, série de Sucesso da plataforma de streaming. Também tem dois jogos derivados da série The Walking Dead.

A compra também leva em consideração o interesse da Netflix em ampliar a presença no mercado europeu, onde, afirma, há talentos em profusão no setor de games.

“Estamos apenas começando no mundo dos games. Estou confiante que junto com a Next Games vamos construir um portfólio capaz de encantar os assinantes de todo o mundo”, diz Michael Verdu, VP de Games na Netflix.

A Next Games tem 120 funcionários e faturou em 2020 € 27,2 milhões (equivalente a R$ 156 milhões), e € 25,2 milhões em 2021. A maior parte da receita, 95%, vem de compras de itens virtuais dentro dos jogos.

“Nossa colaboração com a Netflix no jogo Stranger Things: Puzzle Tales mostrou que podemos ter uma parceria ainda mais forte. Essa é uma oportunidade para crescermos em todas as frentes”, disse Teemu Huuhtanen, Chief Executive Officer e fundador da Next Games.

A transação deve ser concluída já no segundo bimestre, dizem as empresas.

