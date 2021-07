Netflix chega a 209 milhões de assinantes no mundo. Lucro salta 71%.

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Estimativas de mercado apontam que no Brasil a empresa norte-americana tem 17 milhões de assinantes. Empresa anunciou também entrada no mercado de games para celulares.

A empresa de streaming de vídeos Netflix divulgou há pouco o balanço do segundo trimestre deste ano. A empresa revelou que atingiu a marca de 209,18 milhões de assinantes pagantes no mundo, uma alta de 8,4% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

A empresa não detalhou dados específicos por país. Estimativas de mercado apontam que no Brasil a empresa norte-americana tem 17 milhões de assinantes.

Segundo o balanço divulgado, o crescimento da base de clientes desacelerou. Isso porque, diz a empresa, 2020 foi um ano de adesões muito acima do previsto em razão da pandemia de Covid-19. Neste ano, as adesões estão crescendo a ritmos mais baixos que em 2017, até então, o ano de expansão mais lenta, embora contínua, da plataforma.

Por outro lado, o lucro cresceu 71% na comparação ano a ano, e atingiu US$ 1,35 bilhão. As receitas somaram US$ 7,34 bilhões, alta de 19,4%.

Para o próximo trimestre, a empresa prevê crescimento de receitas de 16,2%, para US$ 7,47 bilhões. O lucro será mais baixo, de US$ 1,15 bilhão. E a base de assinantes vai crescer 9%, para 212,68 milhões.

Games para celulares

A Netflix também avisou que vai entrar no mercado de jogos eletrônicos. A companhia informa que está no “estágio inicial” dessa expansão nos negócios. A empresa já tinha testado vídeos interativos, como o Black Mirror Bandersnatch, e havia também licenciado a criação de jogo sobre a série Stranger Things.

“Nós vemos os jogos como outra categoria de conteúdo, similar à nossa expansão para os filmes originais, animações e TV não roteirizada”, afirma o comunicado.

A empresa afirma que os jogos farão parte da assinatura da Netflix, sem custo adicional. “Inicialmente focaremos em jogos para celular”, resume o relatório.