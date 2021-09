Netflix acrescenta jogos à assinatura do serviço na Espanha e na Itália

Como expansão de seu negócio em jogos em dispositivos móveis, a Netflix passou a incluir em seu plano de assinatura vídeo games para clientes da Itália e Espanha. Por enquanto, a nova configuração está disponível apenas para celulares Android.

Conforme o anúncio da OTT no Twitter, os jogos não terão anúncio e não haverá custos adicionais. Até o momento, os assinantes terão acesso a cinco jogos: Shooting Hoops, Card Blast, Teeter Up, Stranger Things: 1984, Stranger Things 3. “Estamos muito no início do desenvolvimento e virão mais títulos”, disse na rede social.

A Netflix já havia lançado a novidade como um teste inicial na Polônia, com os jogos Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3.

No mesmo dia, a companhia afirmou ter se unido ao Night School Studio, um desenvolvedor de vídeo games mais conhecido pelo jogo de aventura e mistério Oxenfree. (Com assessoria de imprensa)