Neko e Fly Link compram o que queriam em 26 GHz e surgem como novas operadoras

A Neko quer usar a faixa pra conectar toda São Paulo e transformar o estado em uma Coreia do Sul. A Fly Link tem planos de oferecer FWA na região do Triângulo Mineiro.

Duas novas empresas surgem no cenário da telefonia sem-fio brasileira, ao comprarem, sem disputa, o espectro de 26 GHz. Uma delas, a Neko telecom, adquiriu, por R$ 8, 492, 917,16, ágio de 49,99%. Ele adquiriu 200 MHz na faixa de 26 GHz pelo prazo de 10 anos. “Estou muito feliz, e pretendo transformar São Paulo em uma região tão conectada como a Coreia do Sul”, afirma Yon Moreira, que lidera a operadora. Moreira explica que o movimento da Neko Telecom é independente da Surf Telecom, operadora de telefonia celular da qual ele é também acionista e que atua em todo o país em parceria com os Correios.

Já a Fly Link, ISP que tem sede na cidade de Uberlândia e outras cinco cidades do Triângulo Mineiro, disse que pretende usar o espectro comprado para, no futuro, oferecer serviço de banda larga fixa sem-fio, a tecnologia conhecida por FWA.” Nós disputamos a frequência de 3,5 GHz e também essa de 26 GHZ. Estamos bem satisfeitos, pois queríamos essa frequência, mesmo sabendo que ela ainda prevê serviços para o futuro”, afirmou José Neto, o administrador da empresa presente ao leilão.

A Fly Link arrematou o lote H42, voltado para a região ocupada pela Algar Telecom, com valor de 900 mil e ágio de 10,27%.

