Negociação entre Grupo TIM e fundo KKR acaba sem acordo

O Grupo TIM, antiga Telecom Italia, divulgou nota nesta quinta-feira, 7, na qual confirma que não chegou a um acordo com o fundo KKR para prosseguirem em negociação. Esse desfecho já era esperado. Em novembro passado, o fundo apresentou proposta não vinculante de compra do Grupo TIM por cerca de € 12 bilhões. As conversas prosseguiram, mas chegaram neste ano a um impasse.

O KKR queria realizar uma detalhada due diligence no Grupo TIM antes de reiterar sua proposta não-vinculante. O Grupo Italiano, que é dono da TIM Italia e da TIM Brasil, negou o acesso a suas informações estratégicas detalhadas.

Em 4 de abril, o KKR deu a última martelada na questão, ao enviar carta ao Grupo TIM afirmando que não teria condições de confirmar a proposta feita em novembro sem a due diligence. Informou que seu interesse mudou após a TIM emitir um aviso em dezembro antecipando que os resultados de 2021 viriam abaixo do esperado. A companhia apresentou prejuízo de € 8,6 bilhões.

O KKR também criticou o plano industrial previsto para o período de 2022 a 2024, com metas muito abaixo das suas expectativas. E falou que análises negativas e rebaixamento do crédito da operadora também motivam cautela.

“Como o KKR não confirmou seu interesse, nem manutenção do preço sugerido inicialmente, o Conselho de Administração decidiu por unanimidade que não seria apropriado conceder acesso para a realização de uma due diligence”, diz o boar do Grupo TIM em comunicado.

E complementa que, se o KKR trouxer uma oferta atraente, com descrição do preço por ação ordinária ou preferencial, então a abertura para uma due diligence pode ser autorizada “se for do interesse dos acionistas”.

A despeito de não confirmar os termos do interesse expresso na oferta não vinculante de 2021, o Grupo TIM afirma que o KKR se disse disposto a explorar outras transações com a holding. Vale lembrar, o KKR é sócio na Fibercop, a unidade de infraestrutura óptica da TIM Italia.

Pietro Labriola

O Conselho de Administração do Grupo TIM também aproveitou a reunião de hoje para confirmar a nomeação de Pietro Labriola como CEO da companhia e a carta branca dada ao executivo para executar seu plano de turnaround apresentado no começo de março.

O executivo também passa a integrar o conselho de administração com mandato até 31 de dezembro de 2023.

