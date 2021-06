NEC lança Serviços de Transformação para 5G xHaul

A NEC está lançando o Serviços de Transformação para 5G xHaul com o estabelecimento de Centros de Excelência (CoEs) para Rede de Transporte 5G nas regiões EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e América Latina. Os serviços buscam atender às necessidades específicas de clientes para apoiar o ciclo de vida das redes.

Isso inclui áreas desde análise e planejamento até implantação e operação. Na América Latina, o centro está localizado em São Paulo, sede da operação regional.

Outra oferta é a validação e pré-integração de um ambiente de vários fornecedores. Por meio desses serviços, a NEC visa ajudar a realizar a transformação para o xHaul, permitindo que as operadoras acomodem as demandas de desempenho de rede exigidas na era 5G. Com as novidades, a NEC espera se consolidar como “Integradora de Rede One-stop-shop“.

Os CoEs centralizarão a expertise em redes de transporte, global e regionalmente. Haverá ainda a instalação de um laboratório universal para complementar os CoEs na condução de validações de ecossistemas específicos do cliente. Eles também irão apoiar o desenvolvimento de soluções.