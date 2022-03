NEC e Juniper fazem rede WiFi para a Raízen no Brasil

A NEC foi a integradora escolhida pelo grupo Raízen, grande produtor de bioenergia no Brasil, para recriar toda a rede WiFi nas suas sedes em São Paulo e Piracicaba, com equipamentos da Juniper Networks. Como integradora, a NEC formulou o projeto e vai implementar a rede, usando equipamentos e software que incorporam inteligência artificial intuitiva à tecnologia WiFi.

Angelo Guerra, CEO da NEC Brasil, conta que o sistema traz para os administradores da rede a capacidade de conversar com o sistema e obter respostas sobre seu funcionamento, de forma intuitiva. “O administrador pode fazer perguntas à Marvis, nome da inteligência artificial, sobre o funcionamento da rede e vai receber as informações imediatamente. Isso reduz muito custos de manutenção e tempo de manutenção”, observa.

A Marvis faz parte da solução Juniper Mist AI, escolhida pela Raízen. Trata-se de uma tecnologia de Inteligência Artificial para Operações de TI (AIOps), com foco no provisionamento de WiFi. Como guerra comentou, uma das suas maiores qualidades é a simplificação do helpdesk.

A IA também consegue dizer em tempo real o que os usuários, dispositivos e sites da Raízen estão experimentando na rede e informar sobre a integridade e o desempenho geral da rede, sempre de forma conversacional. Esse recurso permite que a equipe de TI da Raízen interaja com uma ferramenta automatizada e inteligente que entende a intenção do usuário.

A Marvis pode contextualizar solicitações para acelerar fluxos de trabalho de solução de problemas, responder a perguntas específicas de produtos ou recursos, fornecer informações sobre a rede e, ainda, ajudar a encontrar qualquer tipo de dispositivo de rede.

Com a transformação da rede WiFi, a Raízen está prevendo uma redução de 75% no Tempo Médio de Reparo (MTTR). Em uma prova de conceito em sessão de pré-venda, a Marvis detectou e corrigiu um problema de Power over Ethernet em um switch de terceiros na rede, levando apenas dois minutos para encontrar, identificar e resolver a questão com sucesso.

Segundo a empresa de bioenergia, a contratação pode ser ampliada em breve. A Raízen avalia outros projetos com base nos recursos da nuvem Juniper Mist, incluindo Wired Assurance, armazéns habilitados para WiFi e empresas recém-adquiridas migrando para a solução fornecida.

