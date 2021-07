NEC apresenta software OpenRAN com beamforming

A NEC lançou o software de OpenRAN nativo de nuvem que dá suporte a sua plataforma Massive MIMO (mMIMO) com beamforming digital. A solução estará disponível no mundo a partir do início de 2022.

Para atender aos requisitos do 5G, a solução fornece controle de beamforming sobre as 16 camadas de downlink em sistemas que contam com utilização do mMIMO. Essa implementação oferece transmissão de grande capacidade, bem como controle eficiente e autônomo, dependendo dos requisitos do serviço e das condições de tráfego.

A solução tem compatibilidade completa com as especificações O-RAN e é conteinerizado. O cliente pode implantá-lo tanto em nuvens privadas quanto públicas, em áreas urbanas, periurbanas ou rurais.

A NEC também oferece uma nova solução de RAN Domain Orchestration de sua subsidiária Netcracker. A oferta combina as soluções de orquestração, OSS (sistema de suporte operacional) e funções analytics da Netcracker, com a experiência da NEC em operação e gerenciamento de rede integrados. Assim, é possível automatizar todos os aspectos do domínio RAN.

A solução tem base no OSS digital nativo da nuvem da Netcracker. Ele é executado em plataforma de nuvem Kubernetes e está habilitado para APIs abertas e padronizadas. Isso permite a colaboração entre produtos de diferentes fornecedores de OpenRAN.

O OpenRAN tem representado uma oportunidade para que a NEC volte a ganhar maior relevância no mercado de telefonia móvel, área na qual começou a regredir após a 3G. Durante o Mobile World Congress 2021, o CEO Takayuki Morita afirmou que a expectativa é deter ao menos 20% do mercado de OpenRAN em 2030. (Com assessoria de imprensa)