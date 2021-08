NEC anuncia solução de rádio multiportadora 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A fabricante NEC lançou novos rádios 5G multiportadora. A empresa anunciou hoje, 3, que desenvolveu novas unidades externas de alta potência (ODU) da série iPASOLINK IAP3 e a nova geração de Outdoor Branching Combiner (OBC2).

As ODUs iPASOLINK teve ganho de 5dB de potência de transmissão nas modulações mais altas, para links de alta capacidade. Suporta as frequências de 6 a 23 GHz e larguras de canal de até 112 MHz com modulação adaptativa (AMR) de até 4096 QAM.

Tem ainda controle automático de potência do transmissor (ATPC). Todas as configurações padrões de rádio são suportadas, incluindo Cancelamento de Interferência de Polarização Cruzada (XPIC) e operação de Diversidade de Espaço. Também é totalmente compatível com o novo acoplador híbrido N-on-1.

O produto permite o uso de vários canais em uma única banda ou a combinação de canais em diferentes bandas de frequência. Além disso, a quantidade de sobressalentes também é bastante reduzida, pois o sistema usa as mesmas ODUs IAP3 e IAG3 implantadas em outras partes da rede.

Diz a empresa que as operadoras podem começar com um único canal e ampliar no futuro, conforme o espectro se torne disponível, reutilizando e reimplantando as mesmas ODUs de outras partes da rede. O acoplador híbrido N-on-1 é compacto, leve e de montagem direta, reduzindo a demanda por reforço de torre, segundo a fabricante.

Já o Outdoor Branching Combiner (OBC2), usa até 16 canais de rádio (oito canais em ambas as polarizações) em configurações ACAP, ACCP, CCDP e CCDP + ACCP, com suporte para capacidades de até 10 Gbps. O tamanho do OBC2 foi reduzido pela metade e o peso diminuído em até 80%, deixando menor o carregamento geral da torre e os requisitos de abertura.

O OBC2 fornece suporte para operação em modulações mais altas de até 4096 QAM e permite desempenho de RF superior, minimizando as perdas de potência de transmissão por meio de reduções na perda de inserção e distorção de sinal no circuito de ramificação.

“Um elemento chave para 5G é o agrupamento de largura de banda com configurações que apresentam alta potência e disposição de canal flexível, o que permite o uso de transporte mais rápido”, afirma Hideyuki Muto, vice-gerente geral da divisão de soluções Wireless da NEC Corporation.

Tanto o IAP3 quanto o OBC2 fazem parte das soluções de ponta a ponta de infraestrutura de rede 5G de alto desempenho da NEC que abrangem RAN, rede central, transporte óptico e wireless, Orquestração (BSS) e de serviços de infraestrutura de rede. (Com assessoria de imprensa)