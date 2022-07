NEC adquire a Aspire e aumenta sua oferta de Open RAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A NEC anunciou a aquisição da Aspire Technology e a expansão, com isso, de sua oferta global de Open RAN. Fundada em 2009, a empresa adquirida é dedicada a soluções de rede e integração de sistemas, e tem sede em Dublin, na Irlanda.

A previsão é que a aquisição seja concluída ainda em julho de 2022, após a confirmação dos procedimentos e aprovações necessárias.

De acordo com a compradora, a Aspire fornece soluções e serviços em todo o ciclo de vida da rede para arquiteturas legadas e abertas, do 2G ao 5G, e continuará utilizando sua expertise e experiência no crescente ambiente Open Networks e Open RAN.

A Aspire trabalha com operadoras, fornecedores e outras empresas de integração de sistemas nas Américas, Europa, Oriente Médio e África. Tem sido uma defensora do Open RAN desde o início e construiu um Open Networks Lab, permitindo que os parceiros acelerem o desenvolvimento, integração e testes de redes abertas.

“Compartilhamos uma visão comum do mercado de Open RAN 5G e temos um histórico de entregas de projetos complexos de integração com algumas das maiores operadoras do mundo”, diz Bill Walsh, CEO e fundador da Aspire, sobre a afinidade com a NEC.

A compra da Aspire reforça a busca da NEC por tecnologias avançadas. No mês passado, a japonesa fez testes com o 6G em parceria com Docomo e NTT.

Já a Aspire havia acertado, há três meses, um acordo com o provedor Mavenir para que este acelere a disponibilidade no mercado de Unidades Radiohead Remotas (RRUs) compatíveis com O-RAN na versão 7.2. Para isso, o Mavenir aproveitaria o Laboratório de Redes Abertas da Aspire na Europa.

