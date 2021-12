NAXI lança em Jaraguá do Sul Internet de 6000 MEGA

A empresa NAXI, localizada em Jaraguá do Sul (SC), lançou nesta terça-feira (30/11) a internet banda larga mais rápida do Brasil. Utilizando a tecnologia XGS-PON, implementada em parceria com a Venko Networks, o provedor oferta aos seus clientes velocidades de até 6000 MEGA simétricos (velocidade de download e upload iguais) em pacotes residenciais de varejo.

Os novos pacotes Atomic são focados em conectar streamers, entusiastas e amantes de tecnologia, criadores de conteúdo e gamers ao que existe de mais recente em tecnologia de conectividade no mercado. Com isso, a experiência com a internet é levada a outro nível, sendo até agora inédito não só em Jaraguá do Sul e região, mas no país.

Com os equipamentos disponibilizados nos pacotes Atomic é possível utilizar toda a velocidade contratada em um único dispositivo, por meio de uma porta elétrica 10GbE (10-Gigabit Ethernet) ou dividir toda a capacidade em diversas portas de 1GbE (1-Gigabit Ethernet), além, do WiFi6.

De acordo com Gustavo Stocco, diretor e fundador da NAXI, “estamos sempre na vanguarda para ofertar o que há de melhor aos nossos clientes, não somente em infraestrutura de rede, mas em experiência de uso. O produto é algo fora da curva, para chocar o usuário com algo nunca visto”.

Já Fabrício Goetz, CRO e co-fundador da Venko Networks, explica que a tecnologia XGS-PON traz uma série de características exclusivas aos clientes e permite aos provedores expandirem sua capacidade de atendimento sem investimentos adicionais em fibra óptica.

O provedor de internet NAXI, que já havia inovado há alguns anos sendo a primeira empresa a trazer a velocidade de 1000 MEGA para o norte de Santa Catarina, agora aposta em transformar as mais variadas experiências de conexão com um novo formato de internet, contando com parceiros de peso, como a Venko Networks, que oferta esta solução disruptiva em toda América Latina.

Hoje, a NAXI é o provedor de internet da região que mais oferece benefícios e a única a oferecer capacidades extremas, todas com velocidades simétricas, iniciando com 1000 MEGA de velocidade (a partir de R$ 149,99), passando por 2000 (por R$ 299,99), 4000 (por R$ 599,99) e incríveis 6000 MEGA (por R$ 999,99).

NAXI

Há 12 anos no mercado de Telecom, a empresa foi a primeira a oferecer a velocidade de 1000 MEGA de internet para Jaraguá do Sul e região. Além disso, criou novos serviços de estruturação de Wi-Fi e cabeamento personalizados. Em seus benefícios, oferece atendimento presencial na casa dos clientes aos sábados, domingos e feriados, serviços extras inclusos ao plano e atendimento totalmente personalizado.

VENKO

A Venko Networks se posiciona como habilitadora dos ISPs e Operadoras de Telecom, instrumentalizando as empresas com o que há de mais moderno em tecnologia. Temos um posicionamento centrado em padrões abertos, interoperabilidade e liberdade de escolha.

