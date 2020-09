Nas redes sociais, clientes da Vivo relatam queda de sinal

Clientes de celular e banda larga fixa da Vivo relatam desde às 10h da manhã no Twitter perda de sinal do telefone ou instabilidade do acesso fixos em casa. Conforme o site DowndDetector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de serviços de online, os problemas começaram às 9h56. Às 11h da manhã, quando este texto estava sendo escrito, o problema persistia, embora já com menor intensidade.

A maioria das reclamações partem das cidades de Brasília, São Paulo, São Paulo, São Jose Dos Campos, Santo André, Campinas, São Bernardo Do Campo, Jundiaí, Osasco, Florianópolis e Rio de Janeiro. O Downdetector indica que 57% das reclamações são de acesso à internet, e 41% relacionadas à telefonia.

PUBLICIDADE

A Vivo foi procurada para responder o que motivou o problema. Este texto será atualizado assim que houver resposta.