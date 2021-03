Na Sky, mais mudanças executivas

A saída do ex-presidente da Sky, Estanislau Bassols, no começo deste ano desencadeou uma série mudanças da operadora de TV paga por satélite. Após a nomeação de Raphael Denadai e André Ribeiro para as posições de Presidente e Vice-Presidente de Marketing, , foi a vez de mexer na diretoria.

A empresa anunciou hoje, 12, novos nomes para as áreas de Finanças e Marketing. Claudio Akihama é o novo diretor financeiro da companhia. O executivo trabalha na Sky desde 2009, conduzindo projetos com foco na sustentabilidade do negócio. Neste novo desafio, Claudio dará continuidade ao trabalho realizado por Raphael Denadai, que muito colaborou com profundas análises financeiras e previsões de tendências de mercado.

Já Evandro Marchetto foi nomeado Diretor Executivo de Produtos. Vai se reportar a André Ribeiro. Integrando a operação dos produtos pré e pós-pagos, Nilto Odorissi assume como Diretor de Rentabilização e Claudia Benvenuti Canutti como Diretora de Marketing.

Marchetto, que está na empresa há seis anos e com mais de 15 anos de experiência no setor, vem liderando a frente de pré-pago nos últimos três anos, implementando grandes projetos que garantiram o crescimento do produto no país. Nilto terá como foco ampliar a experiência e satisfação dos clientes. Na companhia desde 2008, terá o desafio de identificar oportunidades na jornada do cliente para mantê-los engajados com os produtos e serviços. Claudia, com mais de 25 anos de experiência em gestão de marcas e comunicação, vem de uma trajetória de 11 anos na empresa e tem como desafios dar continuidade à comunicação e relevância da marca, seu posicionamento e propósito, criando diferenciação e conexão com o mercado e clientes. (Com assessoria de imprensa)