MWC2021 é remarcado para final de junho devido à pandemia

GSMA, organizadora do maior evento global da indústria de telecom, diz que evento será híbrido, conjugando conteúdo ao vivo e em ambiente virtual.

A GSMA, entidade que reúne operadores móveis mundo afora e responsável por organizar o Mobile World Congress, maior feira e congresso do setor de telecomunicações, anunciou hoje, 23, a postergação do próximo evento em Barcelona (Espanha). O MWC21 vai acontecer entre 28 de junho e 1º de julho, e não mais em março, como estava previsto.

Em compensação, a edição asiática do evento, o MWC 2021 Shangai, vai adiantada, e vai se dar entre 23 e 25 de fevereiro. A ressurgência da pandemia de Covid-19 na Europa justifica a decisão da entidade. Neste mês, Espanha, França, Reino Unido viram uma retomada do crescimento da casos da doença, cuja contaminação chegou a superar picos registrados no primeiro semestre.

Além da mudança de agenda, a edição de 2021 do evento de Barcelona terá eventos online para complementar a programação física. Segundo o diretor geral da entidade, Mats Granryd, a decisão leva em conta a segurança das equipes, dos exibidores e dos participantes do evento.

Conforme a GSMA, 78 dos 100 principais expositores já confirmaram presença no MWC21 Barcelona, em junho. Entre os quais estão Ericsson, Huawei e Nokia. Os eventos virtuais da entidade, batizados de Thrive, seguem ocorrendo mensalmente em diferentes países. Até o final do ano serão realizadas sessões na África, na China, na Europa e na América Latina. Este último acontece entre 1º e 3 de dezembro.

O adiamento da edição de Barcelona de 2021 foi uma alternativa ao cancelamento. Neste ano de 2020, o MWC precisou ser cancelado apenas duas semanas antes de sua realização em função da crise causada pela pandemia de Covid-19 e risco de contágio entre os participantes. (Com assessoria de imprensa)