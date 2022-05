MVNO Fluke chega a mais 5 estados

Com planos semanais e mensais, a Fluke anuncia nesta semana a chegada em cinco novos estados: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Sergipe e Tocantins. A operadora móvel digital também passa a atender novos DDD’s em estados onde já opera, como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Com isso, a MVNO se torna presente em 21 unidades da federação.

Segundo a operadora, a expansão confirma seu crescimento exponencial, que registrou, entre 2020 e 2022, um salto de 12500% na base de clientes ativos e um aumento de 900% em pedidos por chip. “Queremos evoluir a relação do brasileiro com os serviços de telefonia no país, levando qualidade e a melhor experiência do cliente”, afirma o CEO da Fluke, Marcos Oliveira Jr (foto). A meta, segundo Marcos, é atender todos os estados até o fim de 2022.

O avanço para o interior dos estados faz parte da estratégia de expansão da operadora. “Sabemos que alguns municípios não dispõem de alternativas em telefonia móvel. E a pouca oferta, muitas vezes, pode ser traduzida em má qualidade e falta de acesso aos serviços. Queremos romper com essa lógica e levar a experiência da Fluke, considerando as peculiaridades de cada região”, ressalta Marcos, lembrando que a operadora nasceu em São Carlos, interior paulista. “Temos uma equipe que se esforça diuturnamente para levar a mesma experiência para todos”, complementa.

O interesse pela Fluke tem sido refletido pela satisfação do cliente. De acordo com o Reclame Aqui, a operadora está avaliada acima de 8 pontos e ocupa a segunda posição entre as companhias de telefonia móvel que atuam no país. A líder em atendimento da Fluke, Maria Carla Rubio, explica que a operadora preza pela simplicidade, agilidade e praticidade. “Uma das nossas metas é, primeiro, entender o problema para, então, responder a ele. O pessoal do CX conta com ferramentas tecnológicas e unimos isso ao nosso manual de cultura, que nos leva a saber o que é melhor para cada cliente.”, diz.

O sinal da Fluke cobre todo território nacional e utiliza a infraestrutura da Vivo, por meio da parceria com a Telecall, para oferecer redes 3G e 4G sem limitação de velocidade. Além disso, na operadora o consumidor tem acesso a planos semanais ou mensais e ainda pode fazer compras adicionais a qualquer momento. Também é possível renovar o pacote automaticamente toda semana.

Confira a relação de novos DDD’s que a Fluke passa a operar:

Estados novos

MA: 98 e 99

MS: 67

PI: 86 e 89

SE: 79

TO: 63

Estados originais

BA: 74

ES: 28

MG: 35, 37 e 38

RS: 53(Com assessoria de imprensa)

