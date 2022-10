MVNO do Flamengo entra em operação

A MVNO do Flamengo foi criada pelo clube em parceria com Surf Telecom e TIM Brasil e atende todo o país. Os planos são pré-pagos e custam de R$ 30 a R$ 50.

Hoje, além de receber a partida entre Flamengo e Santos, o estádio do Maracanã será palco para o lançamento oficial dos planos da primeira operadora móvel voltada para torcedores rubro-negros. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai apresentar o Fla-Chip, parceria entre o Flamengo, a Surf Telecom, e a TIM. O acordo já havia sido anunciado em agosto, e agora será possível conhecer detalhes das ofertas.

O Fla-Chip será oferecido em três pacotes diferentes: R$ 30, com 8GB; R$ 40, com 14 GB; e R$ 50, com 20 GB, e em todos eles, sócios-torcedores ganham 10 GB de brinde todos os meses. Nos pacotes de R$ 40 e R$ 50, os assinantes da FLATv+ têm direito a mais 5GB de dados.

“O Fla-Chip é mais um lançamento para fortalecer nosso Flamengo. Nossa ideia é oferecer cada vez mais produtos agregados para a nossa torcida”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

A rede móvel é a da TIM. O WhatsApp é liberado – sem descontos no pacote de dados. Com a TIM oferece cobertura 5G em todas as capitais brasileiras, e torcedores rubro-negros também podem usar a tecnologia.

Para Paulo Humberto Gouvea, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil, o acordo destaca a ligação entre a operadora e o clube. “Estamos levando a mais de 42 milhões de torcedores serviços diferenciados e a possibilidade de contar com benefícios exclusivos, em qualquer lugar do país”.

Ele destaca o fato de a TIM ser a maior fornecedora de rede de acesso e infraestrutura para operadoras móveis virtuais (MVNO): “Temos na Surf Telecom uma parceria consolidada em todo o território nacional. Atuamos com operadoras móveis desde 2011, e acreditamos no formato para oferecer serviços exclusivos e ofertas diferenciadas”, afirma a companhia, cuja proposta de oferta de atacado para MVNOs é algo de críticas da Telcomp.

O presidente da Surf Telecom, Yon Moreira, frisou que os planos estarão disponíveis em todo o país: “O Flamengo tem torcedores espalhados pelo Brasil, por isso, os rubro-negros de qualquer lugar do país poderão adquirir o chip e terão planos customizados para eles, podendo se beneficiar de todas as plataformas”.

