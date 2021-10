Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Febraban, Banco Central, Senado Federal e Secretária Nacional do Consumidor promovem o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira.

A partir de segunda-feira, 1º, as pessoas físicas que tiverem dívidas em atraso com instituições financeiras poderão participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira.

A iniciativa é uma parceria da Febraban, Banco Central, Senado Federal e Secretária Nacional do Consumidor (Senacon). O objetivo é permitir que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e renegociar seus débitos em atraso.

Leia a reportagem completa no Digital Money Informe