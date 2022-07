Musk desiste de comprar o Twitter, que ameaça processar o bilionário

O bilionário Elon Musk, dono das empresas Tesla, SpaceX e Starlink, desistiu nesta sexta, 8, de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. O motivo, afirmou, foi a incapacidade de a rede social demonstrar qual o tamanho de sua base de usuários humanos e qual a quantidade de “bots” – perfis automatizados – que existem por lá.

Musk fez a proposta de aquisição em 25 de abril. Desde então, Musk pede dados detalhados sobre as operação. Afirma que os números são essenciais para ele calcular o valor exato do Twitter.

Na carta registrada hoje, ele afirma que a rede social violou o acordo de negociação ao se recusar a fornecer os dados. Afirma que o Twitter ignorou as solicitações inicialmente, depois se recusou a cooperar, e por fim aceitou os pedidos mas não entregou todo o material desejado.

Para o bilionário, a rede não demonstrou como audita a contabilização de contas falsas e de spam nos acessos diários; não explicou como identifica e suspende tais contas; não revelou contas que mostrem a quantidade de bots nos últimos dois anos; não apresentou comunicações do conselho de administração a respeito de como lidar com os bots; e nem documentos sobre a situação financeira da companhia.

No dia 6 de junho, os advogados de Musk enviaram ao Twitter um aviso de que a empresa estava descumprindo o acordo de negociação que autorizava as diligências.

Por fim, Musk diz que os poucos dados que recebeu e o pouco acesso que teve a APIs com limitações demonstram que as divulgações de número de usuários humanos feitas pelo Twitter a cada trimestre são falsas ou “concretamente enganosas”.

Os advogados afirmam que as análises preliminares apontam que a estimativa de apenas 5% do total de contas ser spam é equivocada e o número correto seria “selvagemente maior”. Além disso, em conversas telefônicas, os executivos da rede social teriam admitido que constas suspensas são contabilizadas como ativas.

A quantidade de contas falsas interessa a Musk porque, diz, o Twitter fatura com exibição de anúncios, e os anunciantes buscam exposição junto ao maior número de pessoas.

O presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, respondeu à carta de Musk através da rede social. Em seu perfil, disse que o conselho “está comprometido em selar a transação”.

Ressaltou que esta deve ser levada a cabo pelo valor inicialmente proposto, de US$ 44 bilhões. Caso contrário, planeja entrar com ação na Justiça para forçar o cumprimento do acordo de fusão. “Estamos confiantes de que vamos vencer na corte do Delaware”, afirmou.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022