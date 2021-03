Murilo Almeida assume a presidência da QMC Telecom no Brasil

Almeida sucede André Machado, transferido para o cargo de diretor da LatAm Regional para comandar as operações da QMC Telecom no Brasil, Colômbia, México e Peru

A QMC Telecom, empresa de tecnologia e desenvolvimento de ativos de infraestrutura para redes de telecom, nomeou Murilo Almeida como presidente das operações no Brasil. O executivo sucede André Machado, líder da empresa há oito anos e que, agora, assume o cargo de diretor da LatAm Regional. Assim, ele passa a liderar, além do Brasil, Colômbia, México e Peru. Durante sua gestão, a empresa planejou investir cerca US$ 50 milhões no Brasil.

Murilo de Almeida está na QMC Telecom desde 2019, quando entrou como diretor Comercial, Marketing e Desenvolvimento de Novos Negócios. Ele também já atuou como diretor no Boston Consulting Group (BCG) com foco em telecomunicações, como gerente de Planejamento Estratégico na Telefônica e como analista de negócios na Value Partners.

Graduou-se em engenharia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Além disso, possui MBA em gestão de negócios pela The Wharton School, localizada na Pensilvânia, Estados Unidos. (Com assessoria de imprensa)