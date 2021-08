Multilaser vai produzir roteadores da ZTE para vender no varejo

A Multilaser fechou contrato para fabricar roteadores da ZTE no Brasil. A empresa já importava e revendia para provedores de intert os equipamentos da marca chinesa no país. Com o acordo de produção, passa também a distribuir os equipamentos para venda no varejo.

Em 2017, deram início os negócios entre a Multilaser e ZTE, atuando com a marca do grupo Multilaser PRO, de forma exclusiva para o mercado de provedores de internet. Segundo Rafael Cortez, diretor de produtos das unidades de negócios de redes e segurança da Multilaser, nem tudo será feito localmente, apenas uma parcela dos equipamentos. Ele conta que parte dos equipamentos continua a ser importada, e outra parte, produzida na fábrica da empresa em Extrema (MG).

No primeiro momento, a Multilaser vai colocar no varejo local a linha ZTE Space Series, com site próprio para diferenciar dos produtos dedicados ao mercado de ISP (provedores de internet).

Serão revendidos no país três modelos de roteadores: AC1200 Gigabit ZT199, o ZT196 e o AX1800 Gigabit ZT360 (da foto acima). Os preços sugeridos para os modelos de roteadores AC1200 Gigabit ZT199 é de R$349,00, o roteador EasyMesh AC1200 Gigabit ZT196 de 1 peça sai por R$ 449,00 e o de 2 peças ZT196-2 por R$779,00 e o Roteador AX1800 Gigabit ZT360 custa R$779,00. (Com assessoria de imprensa)