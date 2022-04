Multilaser vai fabricar soluções de segurança da Hikvision

A Multilaser anunciou uma parceria estratégica com a chinesa Hikvision. Pelo acordo, a fabricante brasileira de tablets ficará responsável especificamente pela produção das linhas HiLook e Hikstorage da empresa conhecida pela oferta de produtos e soluções de segurança eletrônica.

A Hikvision é controlada pela China Electronics Technology Group (CETC), empresa estatal chinesa fundada há 20 anos. Segundo a Multilaser, o acerto é que a brasileira mantenha a política de vendas da parceira. Não foram revelados detalhes do contrato como valores e prazo.

Presente em mais de 150 países, a Hikvision, somente na China, detém 35% de market share. Segundo André Poroger, VP de Produto da Multilaser, a ideia é que a aliança traga novos mercados.

Ele diz que a Multilaser Giga, marca própria, não será impactada, e que, a partir do terceiro trimestre de 2022, a Multilaser concluirá a primeira fase da operação, na qual assumirá a linha HiLook.

“Uma das vantagens oferecidas pela HiLook é o gerenciamento dos dispositivos de monitoramento via PC ou celular. O aplicativo HiLookVision, compatível com todos os produtos da linha, permite que os usuários tenham acesso a diversas funcionalidades, como visualização em tempo real, gravação de vídeo, pesquisa e reprodução remotas, backup de arquivos, armazenamento programado e gerenciamento de alarmes. Tudo isso de forma integrada”, explica o executivo.

Produtos

A Multilaser passará a distribuir e comercializar DVR’s e câmeras de segurança de nível básico da linha HiLook da Hikvision, destinadas a pequenos e médios projetos. A empresa ainda ficará responsável pela produção da linha Hikstorage, que contempla a fabricação de itens das categorias de memória e SSD.

O investimento da Multilaser em maquinário para a fabricação das linhas HiLook e Hikstorage no Brasil será de R$ 6 milhões, segundo Poroger.

Mario Ma, Presidente da Hikvision no Brasil, diz que o objetivo da parceria é fazer com que as duas empresas “cresçam juntas de forma saudável”. Para isso, planeja unir a força do produto e preço da linha HiLook com o amplo canal de vendas, estrutura financeira e logística da Multilaser.

A aliança com a Hikvision reforça a estratégia de expansão adotada pela companhia brasileira de avançar por meio de parcerias, fusões e aquisições. Há 10 meses, a Multilaser fechou contrato para fabricar roteadores da ZTE no Brasil.

