Mudanças no edital do 5G serão debatidas na live desta sexta-feira

As modificações introduzidas no edital do leilão do 5G pelo relator da matéria no Tribunal de Contas da União (TCU) serão amplamente debatidas na live que o Tele.Síntese promove nesta sexta-feira, 20. O conselheiro da Anatel, Carlos Baigorri, relator do edital na agência, deve falar da revisão dos valores dos lotes, introdução de metas de cobertura de escolas públicas e adoção do mercado secundário de espectro.

O relatório do ministro Raimundo Carreiro, que deveria ter sido votado nesta quarta-feira, 18, será apreciado na próxima semana em razão de pedido de vista do ministro Aroldo Cedraz. O documento, porém, já tem o apoio antecipado de sete dos noves integrantes da corte de contas.

O diretor de Negócios Corporativos da ConnectoWay, Paulo Frosi, também presente na live, deve avaliar a não discriminação da Huawei no fornecimento de equipamentos para as redes 5G. Pode também falar da participação dos ISPs no leilão, uma vez que os preços dos lotes estão muito acima do esperado pelas PPPs.

O debate começa pontualmente às 14h30 e você pode participar enviando perguntas para os debatedores.

Faça sua inscrição aqui!