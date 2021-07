Motorola Solutions adquire a Openpath, empresa de tecnologia em segurança

A Motorola Solutions adquiriu a Openpath, empresa provedora de controle de acesso, com solução baseada em nuvem e controlada via dispositivo móvel. Segundo a compradora, a transação deve ser concluída no fim de agosto. Não foram divulgados termos e condições da negociação.

A Openpath atua no setor do controle de acesso e fornece soluções de segurança para empresas, com uma experiência de controle de entrada e saída de pessoas sem a necessidade de contato. As empresas terão visibilidade de seus pontos de acesso 24/7, em qualquer lugar do mundo, e serão capazes de proporcionar uma experiência de deslocamento sem interrupções graças a um aplicativo móvel.

“A segurança das empresas no mundo inteiro nunca foi tão crítica”, afirmou Greg Brown, presidente e diretor executivo da Motorola Solutions. “Esta aquisição nos permite combinar o sistema de segurança em vídeo com o controle de acesso, proporcionando um conhecimento inédito da situação, onde cada entrada e saída física são autenticadas e gravadas com controle de acesso e vídeo.”

“Com a Motorola Solutions, continuaremos, no futuro, sendo pioneiros no setor do controle de acesso”, afirma Alex Kazerani, CEO da Openpath. “Nosso entusiasmo pelo fato de trabalharmos juntos não poderia ser maior.”