Motorola lança Moto G60 no Brasil

A Motorola irá lançar amanhã, 29, mais um membro da família Moto G, o Moto G60 pelo preço sugerido de R$ 2.699. Os destaques do modelo são sua câmera principal de 108 MP, a bateria de 6.000 MHz e a taxa de atualização de tela de 120 Hz, a maior dentre os celulares da marca. Em março, a Motorola lançou os modelos Moto G10, G30, e G100 no Brasil, sendo o último compatível com a 5G.

O sistema de câmera do modelo utiliza tecnologia Ultra Pixel, que combina nove pixels em um único ultrapixel de 2,1 μm, o que proporciona sensibilidade a luz 9 vezes maior. Com esse efeito, o celular fica com um resolução efetiva de 12 MP, vale notar. Traz ainda câmeras ultrawide e macro de 8 MP e sensor de profundidade de 2 MP. Para selfies, a câmera frontal apresenta 32 MP. O modo Dual Camera permite fazer gravações com uma câmera traseira e a frontal simultaneamente.

PUBLICIDADE

Equipado com processador Snapdragon 732G, o smartphone dispõe de bateria de 6.000 mAh com até 54 horas de uso e carregador de 20 W. A bateria do novo modelo é um diferencial em relação ao resto da família Moto G, em que todos têm bateria de 5.000 mAh. O Moto G60 conta com memória RAM intermediária de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB, expansível para até 1 TB. A versão opera com sistema Android 11.

O modelo conta com tela Max Vision FHD+ de 6,8 polegadas, um pouco maior que o Moto G100 5G, carro chefe da série com 6,7 polegadas. Já a taxa de atualização de tela do modelo mais recente possui 30 Hz a mais de taxa de atualização de tela do que o G100. O usuário também poderá customizar sua experiência no smartphone com o My UX. Isso inclui controlar o smartphone com gestos e personalizar as configurações de entretenimento. (Com assessoria de imprensa)