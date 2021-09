Motorola lança moto G50 5G no Brasil em parceria com Claro

O smartphone moto G50 5G chegou hoje, 16, ao Brasil por meio de parceria entre a Motorola e a Claro. O smartphone custa R$ 1.299 no plano Claro Pós-Pago 25 GB e R$ 999 no Combo Multi 50GB + 25GB. O celular está disponível nas lojas físicas da Claro e canais da Motorola. Em nota, a Motorola afirmou que o dispositivo é compatível com a rede 5G DSS e a futura rede 5G Standalone.

No fim do ano passado, a fabricante lançou o Moto G 5G que só permitia conexão 5G DSS em redes da Claro.

O dispositivo dispõe de processador MediaTek Dimensity octa-core de até 2,2 GHz, que possibilita streaming de dados a 1 GB/s, quatro vezes mais rápido que smartphones-padrão com eMMC. Equipado com sistema operacional Android 11, o moto G50 5G possui RAM de 4 GB e bateria de 5.000 mAh. Medindo 6,5 polegadas, a tela tem taxa de atualização de 90 Hz e resolução HD+.

Nas parte traseira, a câmera principal é de 48 MP e usa o sensor de profundidade de forma automática para desfocar o segundo plano. Há ainda mais duas câmeras traseiras de 2 MP cada e uma frontal de 13 MP. A presença da tecnologia Quad Pixel fornece maior nitidez e clareza às fotos, graças à sensibilidade à luz quatro vezes maior. E, para ambientes escuros, a Motorola oferece o modo Night Vision.

O moto G50 5G tem fácil acesso para o Google Assistent, bastando pressionar o botão dedicado na lateral do aparelho para habilitar o comando de voz. O aparelho também dispõe de ferramentas com o My UX. Assim, os usuários podem acessar músicas, vídeos e jogos com configurações customizadas. Como o My UX não interfere com a experiência do Android puro, os usuários não precisam ter camadas de software adicionais nem aplicativos duplicados.

Para a segurança, o smartphone usa o ThinkShield for Mobile que evita ameaças como malware, phishing e ataques de rede. (Com assessoria de imprensa)