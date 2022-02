Motorola lança celular G41

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Um sistema de estabilização óptica é um dos destaques das funcionalidades do G41, lançamento da Motorola anunciado hoje, 3. A ideia é que o novo celular da família Moto evite registrar imagens tremidas até mesmo em situações movimentadas.

Para isso, o aparelho vem com uma variedade de recursos premium, incluindo um sistema de câmera tripla com sensor de 48 MP Quad Pixel e um sistema de estabilização óptica de imagem (OIS).

O sistema OIS compensa automaticamente desequilíbrios e vibrações de fotos e vídeos em tempo real, mesmo em condições de pouca luz.

Outro sensor avançado oferece duas perspectivas incríveis: uma lente ultra-wide de 118° com enquadramento quatro vezes maior do que uma lente padrão de 78°; e um sensor de profundidade que funciona com a câmera principal e desfoca o fundo automaticamente para proporcionar retratos profissionais.

Tela e bateria

O novo smartphone apresenta uma tela OLED Full HD+ de 6,4” e bateria de 5000 mAh, com carregamento rápido TurboPower 30.

A tela OLED Full HD+ de 6,4” permite uma experiência de visualização de conteúdos ainda mais imersiva, enquanto a definição FHD+ e a tecnologia OLED com DCI-P3 destacam as cores e acentuam os tons escuros.

Processador e memória

Em busca de ótimo desempenho para rodar filmes via streaming, aplicativos de bate-papo e câmera, o G41 vem com processador octa-core, com tecnologia HyperEngine Gaming.

A memória RAM de 4 GB permite alternar rapidamente entre aplicativos. O aparelho conta com 128 GB de armazenamento interno.

Design e segurança

O Moto G41 tem aparência premium, com design curvo e bordas arredondadas. O modelo possui o ThinkShield for mobile, recurso de segurança que, segundo o fabricante, oferece proteção avançada em todos os níveis, da fábrica até o celular, com certificações de segurança adicionais.

A Motorola, que há dois meses lançou o G 71 5G, diz que implementa níveis adicionais de segurança para clientes corporativos.

Inovação e preço

O modelo vem incrementado com o My UX, sistema da Motorola para Android que permite aos usuários acessar suas músicas, vídeos e jogos com configurações customizadas, sem camadas de software adicionais ou desnecessárias.

O Moto G41 está disponível nas cores azul e champanhe, pelo preço sugerido de R$ 2.199.

