Motorola coloca dois novos celulares no mercado e prepara mais lançamentos

Edge 30 e G82 5G são dois novos celulares que a Motorola coloca no mercado. A fabricante prepara ainda mais lançamentos.

Anunciado como “o smartphone mais fino do mundo”, o novo integrante da família Edge tem apenas 6,79mm de espessura. Vem com duas câmeras de 50 MP e tela pOLED com taxa de atualização de 144 Hz.

Outro destaque do aparelho é que ele chega com dois alto-falantes estéreo com som tridimensional do Dolby Atmos.

Com o Edge 30, dá para gravar em 4K utilizando os sensores da câmera principal, sensor híbrido ultra-wide e macro e da selfie. O smartphone também grava vídeos no formato HDR103. A Estabilização Óptica de Imagem (OIS) evita imagens tremidas.

O celular vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o dobro de memória em relação à geração anterior.

O desempenho é alimentado pela Plataforma Móvel Snapdragon 778G+ 5G, que além de ser compatível com a tecnologia 5G do Brasil, já roda nas redes Wi-Fi 6E5. É compatível com a plataforma Ready For6, que permite expandir os conteúdos do smartphone para TVs, monitores e notebooks.

A bateria de 4020 mAh e o carregador Turbo Power 33 W proporcionam, segundo o fabricante, 30 horas de carga.

Android Puro

Seguindo a tradição da Motorola, o smartphone roda uma versão pura do Android 12, “sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados”.

O Motorola Edge 30 sai com o preço de R$ 3.999 e está disponível em três cores: grafite, azul e rosê. Em uma promoção especial de lançamento, válida para compras na loja online Motorola ou motostores , até o dia 14 de agosto ou até quando durarem os estoques, o comprador ganha um fone de ouvido bluetooth Moto Buds 85.

O G82 vem com sensor principal de 50 MP e estabilização óptica, tela pOLED de 6,6” e taxa de atualização de 120 Hz. O novo integrante da família Moto G tem áudio multidimensional imersivo estéreo Dolby Atmos, sistema de câmera com sensor de 50 MP e estabilização óptica, bateria de 5000 mAh e carregamento TurboPower 30.

A lente ultra-wide de 118° enquadra quatro vezes mais imagens em comparação com as lentes-padrão de 78°. A câmera principal usa o sensor de profundidade para desfocar o segundo plano automaticamente. Já a câmera macro captura detalhes que as lentes-padrão não pegam.

Compatível com as redes 5G, o modelo Android 12 funciona com a plataforma móvel Snapdragon 695, memória RAM de 6 GB e 128 GB de armazenamento, além de slot para cartão microSD de até 1 TB.

O aparelho ainda conta com sensor de impressão digital na lateral, rádio FM, NFC para pagamentos e compartilhamento de informações.

Custa R$ 2.999 e está disponível nas cores preta e branca.

Breve

A Motorola também anuncia novos celulares da família Moto G que chegam em breve ao mercado: o Moto G62 5G e o Moto G42.

O G62 é compatível com a tecnologia 5G. Tem tela FHD+ de 6,5”, taxa de atualização de 120 Hz e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos. O novo modelo carrega sistema de câmera tripla de 50 MP e bateria de 5000 mAh.

Já o G42 atua com a plataforma móvel Snapdragon 680, segundo o fabricante com desempenho 20% melhor em relação à geração anterior. A tela é OLED FHD+ de 6,4″, tem alto-falantes estéreo com Dolby Atmos, sistema de câmera tripla de 50 MP e bateria de 5000 mAh.

O moto G62 5G sairá nas cores grafite e verde, e o Moto G42 nas cores azul e rosê. A Motorola não informa os preços.

