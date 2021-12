Motorola amplia portfólio 5G com chegada do moto g71 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Pelo preço sugerido de R$ 3 mil, o dispositivo vem equipado com processador Snapdragon 696, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB

Começaram hoje, 20, as vendas no novo smartphone da Motorola no Brasil, o moto g71 5G, que amplia o portfólio de aparelhos 5G da marca. O dispositivo está disponível pelo preço sugerido de R$ 2.999 apenas na cor azul em canais próprios, operadoras e varejistas.

O moto g71 5G vem com o processador Snapdragon 695, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB, que pode chegar até 512 GB com cartão microSD. O modelo está equipado com sistema operacional Android 11. Sua bateria tem capacidade de 5000 mAh, e o carregador TurboPower 30 na caixa está incluído na caixa, bem como fones de ouvido.

A tela do aparelho Max Vision OLED mede de 6,4 polegadas e tem resolução Full HD+. A taxa de resposta é de 60 Hz. O aparelho também dispõe de câmera tripla com sensor principal de 50 MP. Outro sensor ultra-wide de 8 MP alcança um ângulo de 118º, enquadrando quatro vezes do que a câmera principal. A terceira lente serve para desfoque da imagem e tem 2 MP. Já a resolução da câmera principal é de 16 MP.

Portfólio 5G da Motorola

Além do moto g71 5G, outros modelos compatíveis com a quinta geração da Motorola são moto g 5G; moto g 100 5G; moto g 50 5G; motorola edge; motorola edge+; motorola edge 20; motorola edge 20 pro; e motorola edge 20 lite. Dos modelos citados, o Tele.Síntese apurou, em matéria de novembro, que apenas o motorola edge 20 já está homologado para o 5G SA.

Recentemente, a Motorola lançou outros dispositivo com suporte para redes de quinta geração, o moto g200 5G, com preço sugerido de R$ 5 mil. O dispositivo também está habilitado para conexões de wi-fi móvel 6E3. O modelo utiliza processador Snapdragon 888 Plus 5G. Tem memória de RAM de 8 GB e armazenamento interno de 256 GB.

O aparelho também dispõe de câmera com resolução de 108 MP e taxa de atualização de 144 Hz. A partir da plataforma EliteGaming, da Qualcomm, o usuário conta com inteligência artificial que visa aprimorar experiência de jogos. (Com assessoria de imprensa)

