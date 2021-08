Mosaico, dona de Buscapé e Zoom, anuncia novo CEO

Mauricio Cascão assume no lugar de Thiago Flores, que passa a ocupar um assento no Conselho de Administração da companhia

A Mosaico, dona das marcas Buscapé e Zoom, anunciou Mauricio Cascão como novo CEO do grupo. O executivo entra no lugar de Thiago Flores, que passa a ocupar um assento no Conselho de Administração da companhia, como observador.

PUBLICIDADE

Maurício Cascão tem mais de 23 anos de experiência no setor de TI e telecom. Foi CIO da TIM e acumula passagens por empresas como HP e AT&T. Nos últimos nove anos, empreendeu como sócio e CEO da Mandic. O executivo é formado em Sistemas de Comunicação pela École Pytechnique Fédérale, de Lausanne (Suíça), mestrado em Redes pela Universidade de Nice (França) e MBA em Finanças pela Universidade de Ohio (Estados Unidos).

“Logo após o IPO, em fevereiro deste ano, decidimos em conjunto com o próprio Flores que era o momento de buscar um novo CEO e iniciamos a procura de um profissional no mercado com forte experiência em gestão e foco na execução”, explica Guilherme Pacheco, fundador e presidente do Conselho de Administração da Mosaico. “O Cascão terá a missão de olhar para a operação, enquanto os fundadores seguem focados na expansão, por meio do desenvolvimento de novos produtos, parcerias e aquisições. O que será essencial para acelerar ainda mais nossa estratégia de crescimento”, complementa.

“Agradeço a confiança dos investidores e do time da Mosaico. A Mosaico é uma empresa que respira comércio eletrônico. Eu venho para reforçar o time, para trabalhar com a Mosaico na sua missão de ajudar seus consumidores a comprar melhor. O Buscapé é o assistente de compras completo do consumidor consciente. Estou tremendamente motivado”, diz Maurício Cascão.