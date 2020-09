Monitoramento do clima em debate no quinto dia do AGROtic

O evento, promovido por Tele.Síntese e ESALQtec, começa nessa segunda-feira, dia 14. Cinco dias reunindo as mais importantes personalidades do agrobusiness e de tecnologia digital e conectividade.

Nesta segunda-feira, 14, terá início o Agrotic 2020, evento que vai debater o uso de tecnologias no campo. Agricultura de precisão, conectividade, políticas públicas e financiamento para inovação rural são alguns dos temas que serão debatidos nos cinco dias do encontro, totalmente virtual. No último dia, o debate o tema central será A influência do clima na agricultura, a adoção de novas técnicas de medição, e de prevenção a alterações climáticas, fator fundamental para a produtividade brasileira.

Essa Mesa vai tratar o estado da arte das tecnologias e técnicas para a melhoria do acompanhamento das questões climáticas no Brasil. Foram convidados para debater o assunto o gerente de Produto do Agroclima Pro, João Castro; o professor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Pedro Leite da Silva Dias; e o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Silvio Steinmetz.

O moderador da live é o professor Doutor Departamento de Engenharia de Biossistemas Área de Física e Meteorologia ESALQ da USP, Felipe Pilau .Os debates terão início às 14h15.

PUBLICIDADE

Na parte da manhã, a live versa sobre A agricultura de precisão na gestão, manejo e monitoramento da lavoura, com a participação do professor Doutor PhD do Departamento de Eng. Agrícola UFPel/Unicamp/Universidade de Nebrasca, José Paulo Molin; o gerente de Comercialização Digital Farming BASF, Lucas Marcolin ; o fundador da Inceres, Leonardo A. Angeli Menegatt; e o diretor Geral da Metos Brasil, Luciano Loman .

O moderador do debate será o agropecuarista; executivo e Investidor de várias startups no mundo Agro, Bernhard L. Kiep.

Ainda, na parte da manhã, será realizada nova rodada de startups, que tem produtos inovadores para o agronegócio. Mariana Vianna, diretora de Marketing da FieldPRO; Mauricio Silva, CTO da Wolk; Renan Salvador,| CEO da Trace.Pack; e Ricardo Matiello, CEO da FarmGO vão apresentar as soluções tecnológicas que estão desenvolvendo para a agricultura.

O encerramento do evento será feito pelo gerente executivo da EsalqTec, Sérgio Barbosa.

O Agrotic 2020 é um evento promovido pelo Tele.Síntese, em parceria com a EsalqTec. Veja aqui toda a programação e faça sua inscrição. Ainda dá tempo!

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/