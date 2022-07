Mobwire expande presença no Centro-Oeste

A empresa, do grupo Alloha Fibra, leva seu backbone para a região, e mira também no mercado B2B.

Um dos principais players do mercado B2C, na região Nordeste, a Mob, está consolidando os backbones da sua operação com os da principal operadora B2B, a Wire, usando tecnologia Ciena.

“Nossa meta é integrar para crescer”, comenta Morgana Jacomini, diretora de Engenharia e Projetos de Redes da Mobwire. Ela explica que o desafio é integrar as redes juntando o melhor modelo das duas grandes empresas do Nordeste, além de atender o crescimento orgânico e inorgânico com as aquisições de novas empresas e, dessa forma, fortalecer a atuação nos seguimentos do B2B e B2C.

Além da integração dos backbones da Mob e Wire, os planos para 2022 focam na expansão para a região Centro–Oeste, chegando com alta capilaridade em Cuiabá e Rondonópolis, no Mato Grosso, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa rota será conectada com Londrina, no Paraná, e Araçatuba, no interior de São Paulo, com o objetivo de aumentar os negócios no segmento B2B.

“É um projeto que atende também às demandas do Grupo Alloha como um todo, por ser um backbone de mais de 100mil Km”, informa Morgana.

Tecnologia de última geração

Com a integração e o crescimento da base de clientes, a provedora está investindo em novas tecnologias. O core da rede em Fortaleza (CE) utiliza a última geração de tecnologia DWDM Flexível da Ciena, com canais de até 800 Gbps, usando equipamentos da família Waveserver com transponders WaveLogic 5e. “É uma tecnologia mais moderna e mais compacta que corrobora para esse momento de integração das redes”, opina Morgana.

“Inicialmente, são mais de 22 canais utilizando o plano de controle óptico inteligente que podem ser restaurados automaticamente para proteção no core principal, garantindo a qualidade e resiliência dos serviços para a base inteira de clientes, tanto B2B como B2C,” acrescenta Morgana.

Grupo Alloha já é o terceiro player de banda larga fibra do Brasil

As duas empresas pertencem a holding de Telecom Alloha Fibra, o terceiro maior player de fibra do país com mais de 1,1 milhão de clientes e com presença em mais de 265 cidades. Além de Mob e Wirelink, a holding também é proprietária da Sumicity (RJ), Vip Telecom (SP), Univox (MG), Click Telecom (MG), Ligue Telecom (PR) e Niufibra (SP).

