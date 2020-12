Mobilogix produzirá aparelhos para rastrear ativos com conectividade NLT

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Mobilogix, fornecedora de soluções IoT, informou hoje, 14, que irá produzir dispositivos para rastreamento de ativos com conectividade embarcada da operadora NLT, que atende seus clientes em esquema MVNO a partir de infraestrutura da Vivo. Os dispositivos poderão ter aplicações na indústria, logística, agronegócio e micromobilidade.

O dispositivo MT2000, por exemplo, opera em 2G e foca em frota pesada e veículos leves que circulam em regiões afastadas dos grandes centros. Ele fornece dados a respeito da localização em tempo real dos ativos e notifica caso o ativo for movido, violado ou cruzar uma cerca geográfica. O usuário poderá definir conectividade, serviço, configuração e gerenciamento por meio da solução de plataforma em nuvem da Mobilogix, FusionIoT.

Montado no Brasil, o produto possui um tempo de instalação de dez minutos e já é utilizado em motos da Yamaha. Por sua vez, a NLT é uma operadora especializada em IoT e dispõe de cobertura GSM e LoRa do Brasil. (Com assessoria de imprensa)