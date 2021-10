Mob tem mais seis provedores regionais em seu radar

Com a compra de duas operações, a SergipeWeb e PierNetMob Telecom, a Mob Telecom ganhou 52 mil novos clientes no Nordeste. Mas não pretende parar por aí, a empresa admite que já tem seis provedores no seu radar para próximas aquisições. Além disso, está investindo também na sua própria expansão e avança para o Norte, com a chegada de sua operação no Pará.

A SergipeWeb, segunda maior provedora de Sergipe com 43 mil acessos, é a porta de entrada da Mob no estado e possui um alcance em 18 cidades, incluindo a capital, Aracaju. De acordo com Salim Bayde, CEO da Mob Telecom, além da movimentação com os novos clientes, é a oportunidade para expandir ainda mais o alcance da cobertura na região cobrindo mais cidades.

Em Pernambuco ela chegou com a aquisição da Piernet que possui cerca de 9 mil clientes em nove cidades. Bayde explica que a expectativa no estado é de ampliar no Agreste e Zona da Mata Pernambucana, além da proximidade com a região metropolitana e capital, Recife.

Sagundo a empresa, ela investe nas estratégias de aquisição dos provedores, casando com a atual malha de backbone no Norte e Nordeste, fazendo com que a operadora tenha conseguido expandir ainda mais rápido . “O foco agora é rentabilizar o Backbone existente no Norte e Nordeste, buscando levar conectividade para as residências, comércio e empresas, principalmente para cidades que possuímos 3 a 4 saídas de Backbone, com isso conseguimos atender com resiliência e qualidade o usuário final. Isso é um grande diferencial competitivo”, afirma o executivo