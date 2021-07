MOB Telecom proverá internet ao Grupo Bandeirantes

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A operadora cearense MOB Telecom irá fornecer internet, segurança, armazenamento, suporte e consultoria ao Grupo Bandeirantes. O negócio recém-anunciado beneficiará as filiais da empresa em Pernambuco, João Pessoa, Natal e Fortaleza. Além de fornecer internet, a MOB disponibiliza um pacote de soluções em tecnologia da informação para negócios.

PUBLICIDADE

Um dos serviços contratados, o Firewall Service Mob Corp, oferece segurança e filtragem de tráfego para proteção contra ataques cibernéticos e ameaças. De acordo com Glauber Luna, gerente de mercado da MOB Telecom, o serviço reduz “custos de WAN, com filtragem de pacotes, compatibilidade com IPsec e VPN SSL, monitoramento de rede e mapeamento de IP e visibilidade avançada de toda a superfície de ataque”.

O Grupo Bandeirantes contará com o Serviço de Consultoria e Suporte Cloud, que analisa as carências e necessidades da empresa para cloud computing. Com isso, o grupo receberá orientação das rotinas e processos que devem funcionar na nuvem para para produtividade.

Além disso, entra no contrato o Cloud Service AWS, que entrega recursos de TI sob demanda. Ele possibilita o acesso a serviços de tecnologia em nuvem com capacidade de armazenamento em redes de bancos de dados. O suporte permite backup de dados, recuperação de e-mail e aplicativos web voltados para o cliente. (Com assessoria de imprensa)