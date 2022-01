Mob Telecom lidera ranking de banda larga fixa de Sergipe

A Mob Telecom lidera o ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) como a empresa com mais usuários de banda larga fixa no estado de Sergipe, com market share de 16,8%, ultrapassando operadoras nacionais, informa a empresa, a partir dos dados contabilizados pela agência reguladora de telecom.

Em outubro de 2021, a Mob expandiu seu catálogo de serviços no estado, com a aquisição da SergipeWeb, segunda maior provedora de Sergipe e porta de entrada do ISP na região. A SergipeWeb, como segunda maior operadora do estado, contava com cerca de 50 mil acessos, e atuava na capital, Aracaju, e mais 17 cidades. A empresa adquirida contava ainda com mais de três mil quilômetros de fibra puxada, entre o backbone e a rede de varejo, de FTTH (Fiber to the Home). O valor da operação não foi revelado à época.

Em Fortaleza, a Mob também conquistou a primeira colocação no ranking da Anatel, divulgado todos os meses. “É muito gratificante saber que estamos chegando na residência de milhares de famílias. Esperamos continuar sempre crescendo na região, de forma estratégica e com qualidade”, afirou Salim Bayde, CEO da operadora.

Atendimento presencial

A operadora tem atualmente 72 lojas para o atendimento presencial nas regiões onde atua, que incluem Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A sede da empresa é em Fortaleza, no estado do Ceará.

Em meados de 2021 a operadora conquistou o certificado Great Place To Work (GPTW), eleita como uma das melhores empresas nacionais para trabalhar dentro do segmento de telecomunicações. A certificação garante que o ambiente de trabalho e as boas práticas de gestão organizacional da empresa estão em níveis de excelência no Brasil. A Mob Telecom atingiu níveis de satisfação acima da média de mercado na América Latina, conquistando mais de 80% de aprovação pelos colaboradores. (com assessoria de imprensa).

