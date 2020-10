Mob Telecom inaugura internet residencial em Teresina

A Mob Telecom anuncia a chegada do serviço de internet fibra óptica residencial em Teresina, no Piauí. Com presença inicial em dois bairros, Centro e Promorar, a previsão é de que até dezembro, a cobertura atinja 12 bairros na capital.

A empresa já oferece soluções em telecomunicações para empresas e provedoras de internet da região, e a partir deste mês, passa a oferecer o serviço de varejo com foco nos clientes residenciais. Para os clientes que desejarem entrar em contato com a Mob e conhecer os planos disponíveis, basta ligar para o telefone 0800 020 9000.

Fortaleza

Com expectativa de conquistar 70 mil clientes até o fim do ano, a Mob Telecom segue em intenso ritmo de investimento no serviço de varejo no Ceará. Com isso, a empresa de telecomunicações anuncia a chegada em cinco novos bairros de Fortaleza: Aerolândia, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Praia de Iracema e Bairro de Fátima. Com a inclusão, a Mob contabiliza a cobertura de 78 bairros na capital. Em 2020, a Mob já cresceu 54% e, até o fim do ano, previsão é de que a empresa cresça 150%.

PUBLICIDADE

A Mob atribui o crescimento às parcerias estratégicas com outras empresas de tecnologia, além de soluções eficazes para expandir a rede e conquistar mais clientes. De acordo com Roberto Soares, Diretor de Operações de B2C da Mob Telecom, a empresa conta com mais de 20 mil quilômetros de fibra óptica espalhada por todas as regiões do Brasil.(Com assessoria de imprensa)